Milano il discusso restauro del toro in Galleria Sala | Lasciamo finire i lavori
Il mosaico del toro in Galleria a Milano è stato coperto con una protezione temporanea durante i lavori di restauro. La fase di intervento, iniziata da alcuni mesi, riguarda la pulizia e il consolidamento della superficie. La protezione è stata installata per evitare danni durante le operazioni di recupero. La conclusione dei lavori è prevista entro alcuni mesi, secondo quanto comunicato dagli addetti ai lavori.
Il mosaico è oggetto di rito scaramantico con la “giravolta con tallone” sui suoi attributi, che rende necessario un ripristino periodico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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