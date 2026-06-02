Milano il discusso restauro del toro in Galleria Sala | Lasciamo finire i lavori

Notizia in breve

Il mosaico del toro in Galleria a Milano è stato coperto con una protezione temporanea durante i lavori di restauro. La fase di intervento, iniziata da alcuni mesi, riguarda la pulizia e il consolidamento della superficie. La protezione è stata installata per evitare danni durante le operazioni di recupero. La conclusione dei lavori è prevista entro alcuni mesi, secondo quanto comunicato dagli addetti ai lavori.