milano fermato il 21enne sospettato di pianificare attacchi in italia

Notizia in breve

Un 21enne è stato fermato a Milano con l’accusa di aver pianificato attacchi in Italia. Le indagini hanno rivelato che sui social network aveva condiviso messaggi e contenuti legati al jihadismo radicale. Non sono stati trovati collegamenti diretti con gruppi terroristici, ma si indaga anche su eventuali legami con teorie della Terza Posizione. La polizia ha sequestrato dispositivi e materiale digitale durante l’arresto.