Milano fermato il 21enne sospettato di pianificare attacchi in Italia
Un 21enne è stato fermato a Milano con l’accusa di aver pianificato attacchi in Italia. Le indagini hanno rivelato che sui social network aveva condiviso messaggi e contenuti legati al jihadismo radicale. Non sono stati trovati collegamenti diretti con gruppi terroristici, ma si indaga anche su eventuali legami con teorie della Terza Posizione. La polizia ha sequestrato dispositivi e materiale digitale durante l’arresto.
? Domande chiave Come hanno fatto i social a svelare il piano di Ben Haddi?. Quali legami uniscono il jihadismo radicale alle teorie della Terza Posizione?. Perché l'odio verso il sistema economico guida questa nuova minaccia?. Chi altro partecipa alle chat Telegram dove si pianificano gli attacchi?.? In Breve Radicalizzazione tramite contenuti jihadisti su piattaforme Instagram e TikTok. Convergenza ideologica tra jihadismo e teorie della Terza posizione su Telegram. Radici storiche del sostegno a regimi anti-USA dagli anni Settanta e Ottanta. Monitoraggio digitale necessario per contrastare minacce ibride e chat crittografate. L’operazione di Milano ferma Zakaria Ben Haddi prima di un possibile attacco contro l’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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