Un giovane di 21 anni è stato fermato e accusato di essere responsabile di due aggressioni con coltellate avvenute negli ultimi giorni a Firenze. Il primo episodio risale al 13 aprile, quando un uomo di 56 anni è stato minacciato con un’arma nei pressi di una rotatoria tra due strade vicine a un centro commerciale. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato il sospettato nelle ore successive.

Firenze, 17 aprile 2026 – È stato individuato e sottoposto a fermo il presunto autore della tentata rapina ai danni di un 56enne lo scorso 13 aprile nei pressi della rotonda tra via di Novoli e via Forlanini, a una decina di metri da un centro commerciale, a Firenze. Si tratta di un cittadino marocchino, senza fissa dimora, 21 anni. Gli investigatori sospettano che possa essere anche l'autore dell' aggressione avvenuta mercoledì sera ai danni di un cittadino bangladese avvenuta in via Caccini per il quale, diversamente da quanto scritto in precedenza, non ci sarebbe stato alcun fermo. Lo scorso 13 aprile, il giovane, secondo quanto ricostruito, armato di coltello, avrebbe intimato alla vittima di consegnargli gli occhiali da vista.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Coltellate per rapinare: fermato un 21enne, sospettato di due aggressioni

Vols et agressions, les forces de l'ordre en première ligne

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