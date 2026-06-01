Milano fermato 21enne per terrorismo | Voleva colpire come a Modena

Un giovane di 21 anni è stato fermato a Milano con l'accusa di terrorismo. Secondo le indagini, aveva intenzione di compiere un attacco ispirato a quanto accaduto a Modena. Nato in Italia da genitori marocchini, il ragazzo avrebbe inneggiato all'Isis e invitato al martirio contro l'Occidente. Le forze dell'ordine hanno sequestrato materiale e documenti che attestano le sue comunicazioni e pianificazioni.

Voleva compiere un attentato in Italia, colpendo la popolazione civile "come a Modena". È stato arrestato un 21enne su disposizione della procura di Milano, è accusato di terrorismo internazionale. Secondo quanto raccolto dai pm meneghini, il giovane sarebbe nato in Italia da genitori marocchini ed è residente in Brianza. È stato arrestato a pochi giorni da un volo, già prenotato, che lo avrebbe riportato in Marocco., A condurre gli inquirenti al suo indirizzo di casa e alle sue presunte intenzioni terroristiche sono state le tracce, cospicue, che il 21enne lasciava nel web. Più volte negli scorsi mesi ha infatti pubblicato sui suoi canali social post in cui inneggiava ad attentati terroristici compiuti in passato dall'Isis, in particolare quelli "contro i cristiani" e "contro l'Occidente". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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