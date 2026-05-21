Roma a Verona solo 1.500 tifosi per la Champions | idea Maxischermo

Domenica, la squadra di calcio giocherà a Verona in una partita decisiva per l’accesso alla Champions League. Per questa sfida, i tifosi romanisti potranno seguire l’incontro in uno spazio pubblico con un maxischermo, considerando che sono stati autorizzati solo 1.500 spettatori presenti allo stadio. La limitazione riguarda la capienza massima consentita per l’evento e la possibilità di sostenere la squadra anche da fuori. La partita rappresenta un momento chiave per il club in questa stagione.

La Roma si giocherà l’accesso alla prossima Champions League domenica a Verona potendo contare sul supporto di soli 1.500 tifosi nel settore ospiti del Bentegodi. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, le severe disposizioni del Viminale impediranno la trasferta a tutti i supporter giallorossi residenti a Roma e provincia. Il provvedimento del Ministero dell’Interno, in vigore da fine gennaio, scaturisce dai duri scontri stradali avvenuti sulla A1 tra frange ultras capitoline e della Fiorentina. Nonostante le restrizioni, i pochi tagliandi autorizzati sono stati polverizzati nel giro di pochissime ore, garantendo alla squadra di Gian Piero Gasperini una piccola ma rumorosa rappresentanza di sostenitori residenti nel resto d’Italia, pronti a spingere il gruppo verso un traguardo europeo che manca ormai da otto anni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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