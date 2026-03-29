Sul mercato si infittiscono le voci riguardanti un possibile trasferimento di un attaccante serbo dal club bianconero ai rossoneri. Secondo alcune indiscrezioni, il Milan avrebbe avanzato una proposta inaspettata con l’obiettivo di convincere la società a cedere il giocatore. Le trattative tra le due squadre sembrano ancora in fase preliminare, senza conferme ufficiali da entrambe le parti.

Vlahovic Milan, le indiscrezioni di mercato svelano l’ultimo disperato tentativo rossonero per provare a strappare il bomber serbo. Il mercato si accende con una clamorosa indiscrezione che scuote l’ambiente calcistico. Secondo Sportmediaset, il Milan non avrebbe ancora smesso di pensare a Dusan Vlahovic per il reparto avanzato. Il centravanti è in scadenza, ma viene dato vicinissimo al rinnovo con i bianconeri. I rossoneri, tuttavia, potrebbero decidere di compiere un disperato tentativo per capovolgere le sorti della trattativa e strappare il talento ai rivali. Per cercare di convincere la punta ad accettare il trasferimento, la società lombarda è pronta a mettere sul piatto un investimento finanziario importantissimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Milan, i rossoneri vogliono provare a far saltare così il banco! Ecco l’ultima pazza idea da Milanello, Juve avvisata

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