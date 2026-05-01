Questa mattina il calciomercato del Milan è stato al centro di numerose novità. Tra incontri prolungati, una possibile svolta nella trattativa per un giocatore e un piano per l’attaccante brasiliano, le notizie più importanti riguardano le strategie del club in vista della prossima stagione. La giornata ha portato aggiornamenti su diverse trattative e piani di mercato, con molte questioni ancora da definire prima dell’apertura ufficiale delle operazioni.

Il Milan è pronto a tornare in campo: domenica alle 15 al 'Mapei Stadium' i rossoneri giocheranno contro il Sassuolo. Obiettivo avvinarsi ancora di più alla qualificazione in Champions League (mancano 6 punti). Si continua, però, a parlare di mercato e di futuro: svolta possibile per Modric. Due indizi. Fiducia per Goretzka e il possibile piano per Gabriel Jesus. Incontro fiume tra Allegri e dirigenza. Ecco le top news del primo maggio 2026 da Pianeta Milan. Purtroppo la stagione di Luka Modric con il Milan è finita: lo scontro con Locatelli in Milan-Juventus lo ha costretto all'operazione al viso. Il croato punta ai Mondiali 2026 con la sua nazionale.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: incontro fiume. Svolta Modri?. Piano per Gabriel Jesus

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