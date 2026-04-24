Calciomercato Milan | Agente Lewandowski in Italia Le ultime novità da Fabrizio Romano

L'agente di Lewandowski e Nkunku è attualmente in Italia, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano. La presenza di Pini Zahavi nel paese riguarda principalmente questioni legate al calciomercato, con tempi e modalità ancora da definire. La visita si inserisce in un quadro più ampio di trattative e incontri che coinvolgono anche altri club e agenti, senza che siano state comunicate ufficialmente le ragioni di questa visita.

Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, Pini Zahavi, agente di Cristopher Nkunku e Robert Lewandowski, sarà in Italia nei prossimi giorni. A confermarlo è stato Fabrizio Romano, che ne ha parlato nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube. Di seguito, le sue parole. “Volevo confermare una notizia data la settimana scorsa: ci sarà molto presto, una questione di giorni, la missione in Italia da parte del procuratore di Lewandowski, Pini Zahavi. È certamente una questione che verrà affrontata nelle prossime settimane. Il procuratore di Lewandowski non cura solo gli interessi del centravanti, ma anche di altri calciatori importanti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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