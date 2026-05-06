Sul fronte del calciomercato, il Milan sta monitorando la possibilità di ingaggiare David Alaba a parametro zero. La trattativa si concentra principalmente sulla possibilità di inserire il difensore a disposizione senza un indennizzo, nel tentativo di rafforzare la linea difensiva. Le ultime notizie riportano aggiornamenti sulla situazione contrattuale del giocatore e sui contatti tra le parti coinvolte. Le decisioni definitive dovrebbero arrivare nelle prossime settimane.

Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, il Milan è alla ricerca di almeno due difensori per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Se il nome in pole è quello di Mario Gila (centrale classe 2000, attualmente in forza alla Lazio), per il secondo profilo il Diavolo sta monitorando diverse piste: da Kristensen a Tiago Gabriel, passando per Kim e Aké. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube, tra le occasioni a parametro zero ci sarebbe anche David Alaba, difensore austriaco classe 1992 in scadenza di contratto con il Real Madrid. L'esperto di calciomercato ha specificato che si tratta di un nome "caldo" anche per quanto riguarda la Serie A.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, occasione Alaba a parametro zero: le ultime da Fabrizio Romano

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