Tournée estiva Juventus 2026 tra Australia e Hong Kong | i primi dettagli Spunta un’amichevole con l’Inter

La Juventus ha annunciato la sua tournée estiva del 2026, che si svolgerà tra Australia e Hong Kong. Sono previste diverse partite, tra cui un’amichevole con l’Inter. La società ha comunicato i primi dettagli sul calendario e le tappe di questa tournée. La squadra partirà dopo la fine della stagione ufficiale per prepararsi alle prossime competizioni.

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