TS – Juve novità estiva | ufficiali data e orario della nuova amichevole
La Juventus ha annunciato data e orario della prossima amichevole estiva, secondo quanto riportato da Tuttosport. La notizia arriva mentre il campionato in corso è ancora in corso, ma la squadra si prepara già al futuro. La partita si disputerà nei prossimi mesi e sarà l’occasione per testare la forma dei giocatori in vista delle competizioni ufficiali. L’appuntamento con la partita amichevole è stato fissato e comunicato ufficialmente.
2026-05-13 17:15:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: Questo campionato non è ancora terminato ma la Juventus comincia già a pensare alla prossima stagione. Mentre viene presentata la nuova maglia home 202627, il club bianconero ha annunciato una nuova amichevole estiva. Prima del tour in asia, infatti, la squadra di Spalletti affronterà il Basilea in Svizzera. Juve, amichevole estiva in Svizzera: il comunicato. Ecco il comunicato: “Il calendario della preseason bianconera si arricchisce di un nuovo appuntamento internazionale. Prima di dare il via al Summer Tour 2026 powered by Jeep tra Hong Kong, Cina e Perth, Australia, il gruppo guidato da Luciano Spalletti farà scalo in Svizzera per un test amichevole.🔗 Leggi su Justcalcio.com
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