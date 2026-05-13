TS – Juve novità estiva | ufficiali data e orario della nuova amichevole

La Juventus ha annunciato data e orario della prossima amichevole estiva, secondo quanto riportato da Tuttosport. La notizia arriva mentre il campionato in corso è ancora in corso, ma la squadra si prepara già al futuro. La partita si disputerà nei prossimi mesi e sarà l’occasione per testare la forma dei giocatori in vista delle competizioni ufficiali. L’appuntamento con la partita amichevole è stato fissato e comunicato ufficialmente.

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