Il nome di Ralf Rangnick è tra i candidati alla panchina del Milan. Il tecnico della nazionale austriaca è stato già preso in considerazione dai rossoneri nel 2020. Oggi, si è svolto un incontro a Vienna tra rappresentanti del club e l’allenatore. La società sta valutando diverse opzioni per la successione di Allegri. Rangnick, già nel mirino nel passato, è ora tra le ipotesi concrete.

Sei anni dopo, un nome ritorna, contro ogni pronostico. Zlatan Ibrahimovic valuta anche il nome di Ralf Rangnick, che ha visto a Vienna. Rangnick è l'allenatore della nazionale austriaca ma soprattutto il dirigente che Ivan Gazidis voleva portare al Milan nel 2020. Zvonimir Boban e Paolo Maldini si opposero alla scelta, il Milan continuò a puntare su Pioli e. il resto è storia. Sei anni dopo, Rangnick è un candidato per la panchina del Milan, con un ruolo da allenatore-manager che comprenderebbe una operatività sul mercato. Rangnick naturalmente non è l’unica opzione del Milan per il ruolo di allenatore. Andoni Iraola, tecnico del Bournemouth, è un candidato forte, il primo nome in questo momento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, c'è anche Rangnick nella lista per la panchina. Già nel 2020 i rossoneri pensarono a lui

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