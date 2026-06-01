Colombo | Allegri ha rivelato chi voleva via dal Milan a Ibrahimovic la mossa dello svedese

Da pianetamilan.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Allegri avrebbe rivelato chi voleva allontanare dal Milan il giocatore Ibrahimovic, secondo quanto dichiarato da Monica Colombo a Tutti Convocati. La giornalista ha riferito di un retroscena che riguarda tensioni tra l’allenatore e lo svedese, con accenni a dissidi interni alla squadra. La notizia si aggiunge a quanto già circolava sui rapporti complicati tra i due durante il periodo di militanza nel club.

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Il Milan ha chiuso malissimo la stagione: 10 punti conquistati nelle ultime 10 partite di campionato con un gioco offensivo latitante e una fase difensiva che si è persa. Il Diavolo di Allegri ha perso una qualificazione in Champions League che sembrava già fatta. Un fallimento per Gerry Cardinale che ha deciso di fare piazza pulita di tutti, facendo affidamento a Calvelli e Ibrahimovic per iniziare la rivoluzione. Proprio tra lo svedese e Allegri ci sono stati dissidi durante la stagione, come è stato raccontato varie volte. La giornalista de Il Corriere della Sera Monica Colombo è stata ospite del programma Tutti Convocati, parlando di altri retroscena tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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