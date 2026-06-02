Milan protesta a Time Square | tutto pronto per l’inizio dei Mondiali
Una protesta dei tifosi del Milan si è svolta a Time Square, mentre si avvicina l’inizio dei Mondiali. La manifestazione rappresenta una reazione alla rottura tra i supporter e la proprietà, guidata da un investitore statunitense. Si prevede un’operazione mediatica di grande impatto negli Stati Uniti, destinata a attirare l’attenzione sui problemi tra tifoseria e gestione del club. La protesta si inserisce nel contesto delle tensioni crescenti tra i sostenitori e la dirigenza.
La frattura tra la tifoseria del Milan e la proprietà guidata da Gerry Cardinale sta per trasferirsi oltreoceano, con un’operazione mediatica senza precedenti destinata a fare rumore nel cuore degli Stati Uniti. Un cartello che unisce diverse anime del tifo rossonero ha pianificato una contestazione su scala globale che prenderà il via ufficialmente il giorno dell’inaugurazione dei prossimi Mondiali, attesi tra USA, Messico e Canada. L’indiscrezione, lanciata in esclusiva dal portale Milanzone.it, rivela l’intenzione dei sostenitori di sfruttare i riflettori del torneo per portare il dissenso direttamente a New York, la città più iconica del paese d’origine del fondatore di RedBird. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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