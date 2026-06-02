Milan protesta a Time Square | tutto pronto per l’inizio dei Mondiali

Notizia in breve

Una protesta dei tifosi del Milan si è svolta a Time Square, mentre si avvicina l’inizio dei Mondiali. La manifestazione rappresenta una reazione alla rottura tra i supporter e la proprietà, guidata da un investitore statunitense. Si prevede un’operazione mediatica di grande impatto negli Stati Uniti, destinata a attirare l’attenzione sui problemi tra tifoseria e gestione del club. La protesta si inserisce nel contesto delle tensioni crescenti tra i sostenitori e la dirigenza.