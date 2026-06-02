Milan opzione Pochettino? L’allenatore non chiude | ecco le sue parole

Mauricio Pochettino ha commentato il suo futuro durante un’intervista, senza escludere né confermare eventuali piani. L’allenatore, attualmente alla guida della nazionale statunitense, ha risposto alle domande sui rumors che lo collegano alla panchina di una squadra italiana. Non ha fornito dettagli specifici, limitandosi a dire che sta valutando le sue opzioni. Le voci su un possibile approdo in Serie A continuano a circolare.

In occasione di una conferenza stampa a Fayetteville, in Georgia, il commissario tecnico degli Usa Mauricio Pochettino ha parlato anche del suo futuro. Ecco le sue parole riprese da SportMediaset. "I miei agenti hanno parlato con il Milan? È possibile, perché devono fare il loro lavoro. Diciamo sempre che il nostro contratto scade a luglio, dopo il Mondiale. Ovviamente riceviamo delle proposte e ho incontrato alcune persone, di diversi club. Ma si tratta di semplici chiacchierate, perché nel mondo del calcio abbiamo degli amici. Abbiamo amici ovunque, e i miei rappresentanti lavorano per me per cercare di trovare la migliore opportunità per il futuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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