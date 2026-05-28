Allenatore Milan le ultime | Rangnick candida Jaissle E c' è stato già un incontro con Pochettino

L'allenatore del Milan, Rangnick, ha proposto Jaissle come possibile sostituto. Nel frattempo, c’è stato un incontro tra il club e Pochettino, che piace a uno dei proprietari. Il tecnico degli Stati Uniti ha incontrato i dirigenti la settimana scorsa.

Il casting per l'allenatore del Milan per la prossima stagione è apertissimo. Si corre, si corre veloci: Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic vogliono decidere entro 7-10 giorni e non perdono tempo. I candidati sono diversi e dipendono anche dalla scelta del direttore sportivo. Ralf Rangnick, il preferito di RedBird come capo dell'area sportiva, candida Matthias Jaissle per la panchina rossonera. Chi è? L'allenatore dell'Al Ahli, tedesco, 38 anni, anche lui con un passato nell'universo Red Bull con il Salisburgo. Il suo presente è a Gedda, dove ha vinto due Champions asiatiche consecutive e allena un ex milanista: Franck Kessie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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