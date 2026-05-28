Nuovo allenatore Milan colpo di scena Pochettino | le ultime

Il contratto dell’allenatore argentino con gli Stati Uniti scadrà dopo il Mondiale. Il Milan sta valutando diverse opzioni per il ruolo di allenatore, senza aver ancora scelto il sostituto di Allegri. Pochettino, fino a ora, non ha firmato con nessuna squadra e resta nella lista dei candidati. La società rossonera non ha annunciato ufficialmente il nome del nuovo tecnico. La ricerca continua, con incontri e valutazioni in corso.

Il contratto dell’argentino con gli Stati Uniti termina dopo il Mondiale Il Milan è ancora alla ricerca del successore di Allegri. Ormai ha perso quota la candidatura di Iraola, orientato a restare in Premier – accettando la maxi offerta del Crystal Palace – o in alternativa a traslocare in Germania dove è ambito dal Bayer Leverkusen. La sensazione è che il nuovo allenatore dei rossoneri sarà comunque uno straniero. In tal senso ecco emergere il profilo di un profilo attenzionato già in passato, quello di Mauricio Pochettino. (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Stando a ‘The Athletic’, una fonte senz’altro autorevole, la scorsa settimana l’attuale CT degli Stati Uniti ha incontrato dei rappresentanti del club di Cardinale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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