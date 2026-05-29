L’allenatore ha preso in mano la squadra e ha portato il club da una posizione di lotta per la salvezza a una più stabile in classifica. A Selhurst Park, la squadra era tradizionalmente impegnata nelle battaglie per evitare la retrocessione, senza mai conquistare trofei. Con questa guida, il club ha migliorato le sue prestazioni e si è avvicinato a obiettivi più ambiziosi, segnando un cambiamento rispetto alle passate stagioni.

A Selhurst Park erano abituati a lottare per salvarsi, non a sfoggiare trofei. Per oltre un secolo il Crystal Palace aveva vissuto di sopravvivenza, orgoglio popolare e qualche cavalcata romantica, senza mai riuscire davvero a cambiare status. Poi è arrivato Oliver Glasner. E in appena 375 giorni ha riscritto la storia del club londinese. Quando il presidente Steve P a rish lo incontrò alla fine del 2023, il Crystal Palace cercava soprattutto stabilità. Roy Hodgson era ormai alla fine del suo ciclo e la squadra galleggiava senza identità. Glasner, invece, portava con sé qualcosa di diverso: idee precise, personalità forte e la credibilità costruita tra Austria e Germania, fino al trionfo in Europa League con l’ Eintracht Francoforte nel 2022. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oliver Glasner, un allenatore speciale: così ha trasformato il Crystal Palace in una big

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