Calciomercato Milan Moretto raffredda la pista Gabriel Jesus | Ecco cosa mi risulta

Il calciomercato del Milan si concentra sulla ricerca di un nuovo attaccante. Recentemente, l’esperto di mercato Moretto ha dichiarato di aver ricevuto informazioni che indicano come la pista che porta a Gabriel Jesus sia attualmente raffreddata. La società rossonera segue comunque diverse opzioni e valuta le possibilità di ingaggiare un centravanti prima della fine della sessione di mercato. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata in merito alle trattative in corso.

A tre partite dal termine del campionato di Serie A 20252026, la dirigenza rossonera comincia a guardarsi intorno per programmare "il Milan che verrà". Nei recenti vertici tra l'allenatore e la società, Massimiliano Allegri è stato molto chiaro: servono 34 innesti di esperienza per alzare il livello della rosa, soprattutto un centravanti in grado di sostenere il reparto offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni, tra i nomi degli attaccanti nella short list del Diavolo, sembrava esserci anche Gabriel Jesus, attaccante brasiliano classe 1997. Tuttavia, secondo l'esperto di calciomercato Matteo Moretto, non ci sarebbe stato alcun contatto tra le parti per provare a strappare all'Arsenal il proprio numero 9.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moretto raffredda la pista Gabriel Jesus: “Ecco cosa mi risulta” Notizie correlate Calciomercato Milan, Moretto raffredda la pista Grimaldo: “Nessun contatto con squadre italiane”Nel consueto con gli aggiornamenti di calciomercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato del futuro di Alejandro Grimaldo. Calciomercato, novità dalla Spagna sul futuro di Vlahovic: si raffredda la pista MilanArrivano aggiornamenti importanti sul futuro di Dusan Vlahovic e, indirettamente, anche sulle strategie del Milan. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Calciomercato Milan Moretto raffredda la pista Grimaldo | Nessun contatto con squadre italiane; Calciomercato Milan Moretto | Ecco quanto chiede il Leverkusen per Grimaldo; Calciomercato Milan Pulisic sotto esame | sull’americano spunta il Manchester United ma Allegri frena. Calciomercato Milan, Moretto svela il nuovo obiettivo del centrocampoMatteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato è intervenuto così sul proprio canale Youtube in merito alle prossime mosse di mercato del Milan. Nei piani della dirigenza ... milannews.it Moretto su Gabriel Jesus: Il Milan non si è mosso, non risultano contatti tra i clubNel canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato del nuovo nome che circola accostato al Milan per la prossima stagione: Gabriel Jesus. Queste le sue parole: ... milannews.it #Calciomercato #Milan, spunta la clausola per #Koné: ecco quanto serve per strapparlo al #Sassuolo #ACMilan #SempreMilan x.com Calciomercato Milan, contatti con Koné del Sassuolo. - facebook.com facebook