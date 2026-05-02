Il calciomercato del Milan ha visto recenti voci riguardanti l'interesse per il difensore spagnolo, Alejandro Grimaldo. Tuttavia, secondo fonti vicine all'agente, non ci sarebbero stati contatti con club italiani per il giocatore. Questa indiscrezione raffredda le speranze di un trasferimento imminente in Serie A, lasciando aperte altre possibilità di mercato per il calciatore. La situazione rimane da monitorare nelle prossime settimane.

Nel consueto con gli aggiornamenti di calciomercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato del futuro di Alejandro Grimaldo. L'esterno sinistro spagnolo andrà in scadenza di contratto nel 2027 e ha recentemente dichiarato che un trasferimento al Milan sarebbe un onore per lui. Il club rossonero è alla ricerca di un laterale di esperienza da affiancare a Bartesaghi in caso di uscita di Estupinan. Di seguito, le parole di Moretto. "Grimaldo può essere un nome importante e interessante per i mercato estivo. Ma non so se ne parleremo in chiave in Italia. La sua priorità è tornare in Spagna, ci sono due club che stanno monitorando la situazione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moretto raffredda la pista Grimaldo: “Nessun contatto con squadre italiane”

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