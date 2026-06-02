Secondo Franco Ordine, Zlatan Ibrahimovic si appresta a ricoprire un ruolo meno centrale in squadra. La sua presenza in campo sarà ridotta e più defilata rispetto al passato. La decisione si basa su recenti indiscrezioni e potrebbe influenzare le dinamiche del team. La situazione è ancora in fase di definizione e non sono stati forniti dettagli ufficiali sul nuovo ruolo dell’attaccante.

Faccia a faccia tra Ibrahimovic e Cardinale, nomi su nomi per la panchina e per il direttore sportivo. Il Milan non sembra trovare pace e neanche unità di intenti, questo nonostante il ripulisti fatto dopo il finale di stagione. Esonerato Allegri, mandato via tutto il vecchio organigramma rossonero: Cardinale, coadiuvato da Ibrahimovic e Calvelli, ha la possibilità di decidere su che basi ripartirà il suo club, ma servono idee chiare. Tra i tanti dubbi che restano c'è quello sul ruolo di Ibrahimovic: che peso ha in questo Milan? Quale sarà il suo ruolo una volta completati tutti i pezzi del puzzle? Franco Ordine cerca di mettere chiarezza nel suo ultimo pezzo per Il Giornale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, il ruolo di Ibrahimovic è un’incognita: la rivelazione di Ordine che cambia tutto

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Zlatan Ibrahimovi - Building the Next GREAT Milan Squad

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