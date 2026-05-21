È impossibile! Maldive la rivelazione che cambia tutto

Da thesocialpost.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le operazioni di ricerca e recupero dei quattro italiani dispersi nella grotta di Alimatha nelle Maldive sono terminate con successo. I soccorritori hanno portato a termine un intervento tra i più complessi degli ultimi anni. La conclusione della missione segna la fine delle operazioni di salvataggio in un contesto considerato molto delicato. I dettagli sull’intervento e sulle condizioni delle persone coinvolte non sono stati ancora comunicati ufficialmente.

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Le operazioni di ricerca e recupero dei quattro italiani dispersi nella grotta di Alimatha si sono concluse con esito positivo dopo un intervento definito dagli stessi soccorritori tra i più delicati affrontati negli ultimi anni. A raccontare i dettagli dell’operazione è stato Sami Paakkarinen, speleosub di fama internazionale capace di raggiungere profondità fino a 140 metri, impegnato insieme ad altri tre colleghi nel recupero di Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. In un’intervista rilasciata a Sara Gandolfi, inviata a Malé del Corriere della Sera, il subacqueo finlandese ha parlato di un’operazione «complessa ma portata a termine con successo», spiegando come ogni fase abbia richiesto una pianificazione estremamente rigorosa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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