Gerry Cardinale ha convocato un vertice a Milano per riorganizzare la struttura del Milan. Durante l'incontro sono stati definiti i nuovi ruoli all’interno del club. Zlatan Ibrahimovi ha scelto il direttore sportivo, mentre il nuovo amministratore delegato sarà Massimo Calvelli. La riunione si è svolta in un hotel e ha portato a un cambio di poteri e responsabilità nella gestione della squadra.

La mancata qualificazione in Champions League ha innescato la rifondazione immediata in casa Milan. Il proprietario Gerry Cardinale è rimasto a Milano per guidare personalmente la transizione societaria. Secondo quanto confermato da Sky Sport, è in corso in queste ore un summit blindato al Four Seasons di Milano tra i vertici di RedBird e una selezione di giornalisti per fare il punto sul futuro del club. Il verdetto è ormai definitivo: la vecchia dirigenza verrà azzerata per fare spazio a un modello di governance completamente inedito. Zlatan Ibrahimovic (Area Sportiva): il Senior Advisor di RedBird avrà pieni poteri tecnici. Sarà lo svedese a scegliere personalmente il nuovo Direttore Sportivo e - verosimilmente - a delineare il profilo del prossimo allenatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Cardinale convoca il summit segreto in hotel: cambia tutto, ecco i nuovi poteri di Ibrahimovi?

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per sassuolo milan del 22/5/22 non mi ricordo tutte ste cose eh x.com