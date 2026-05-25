Milan Cardinale convoca il summit segreto in hotel | cambia tutto ecco i nuovi poteri di Ibrahimovi?

Da pianetamilan.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gerry Cardinale ha convocato un vertice a Milano per riorganizzare la struttura del Milan. Durante l'incontro sono stati definiti i nuovi ruoli all’interno del club. Zlatan Ibrahimovi ha scelto il direttore sportivo, mentre il nuovo amministratore delegato sarà Massimo Calvelli. La riunione si è svolta in un hotel e ha portato a un cambio di poteri e responsabilità nella gestione della squadra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La mancata qualificazione in Champions League ha innescato la rifondazione immediata in casa Milan. Il proprietario Gerry Cardinale è rimasto a Milano per guidare personalmente la transizione societaria. Secondo quanto confermato da Sky Sport, è in corso in queste ore un summit blindato al Four Seasons di Milano tra i vertici di RedBird e una selezione di giornalisti per fare il punto sul futuro del club. Il verdetto è ormai definitivo: la vecchia dirigenza verrà azzerata per fare spazio a un modello di governance completamente inedito. Zlatan Ibrahimovic (Area Sportiva): il Senior Advisor di RedBird avrà pieni poteri tecnici. Sarà lo svedese a scegliere personalmente il nuovo Direttore Sportivo e - verosimilmente - a delineare il profilo del prossimo allenatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan cardinale convoca il summit segreto in hotel cambia tutto ecco i nuovi poteri di ibrahimovi
© Pianetamilan.it - Milan, Cardinale convoca il summit segreto in hotel: cambia tutto, ecco i nuovi poteri di Ibrahimovi?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Milan, terminato il summit con la dirigenza: ecco le parole di Cardinale | FotoGerry Cardinale, dirigente del club, ha lasciato il quartier generale dopo un incontro con la dirigenza.

Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Genoa Milan: «Le parole di Cardinale mi hanno fatto solo piacere. Ecco la verità sul litigio con Ibrahimovic»Nella conferenza stampa che si è tenuta alla vigilia della partita tra Genoa e Milan, l’allenatore del Milan ha commentato le dichiarazioni di un...

Temi più discussi: Cardinale convoca il Milan a Londra: dall'addio di Tare al peso di Ibra, tutti i punti della riunione; Cardinale, frecciata all'Inter: Non si può arrivare in finale di Champions e perdere 5-0; Prima la Champions e poi tre mosse per costruire un grande Milan; Milan, asse Allegri-Cardinale: il primo super-colpo sul mercato | Libero Quotidiano.it.

Cardinale azzera il Milan senza Champions: da Allegri a Tare e Furlani non si salva nessunoNel giorno della marmotta rossonera si rivive sempre la stessa storia ed è una storia zeppa di inciampi e fallimenti, rivoluzioni e nuove rivoluzioni, di progetti partoriti e morti in culla, nello str ... msn.com

milan cardinale convoca ilGerry Cardinale a Milano per sostenere il Milan nella sfida decisiva contro il CagliariLa presenza di Gerry Cardinale a Milano per motivare il Milan nella cruciale sfida contro il Cagliari per l’accesso alla Champions League 2026-2027. Il Milan si trova a un bivio cruciale della stagion ... notiziemilan.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web