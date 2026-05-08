Una petizione online con decine di firme ha richiesto le dimissioni dell’amministratore delegato del Milan, evidenziando un malumore tra alcuni tifosi. La richiesta, chiamata “Furlani Out”, si aggiunge a un episodio simile avvenuto circa un anno fa, quando una protesta con firme certificate chiedeva lo stesso esonero, in un contesto di contestazione riguardante la gestione della squadra e della società.

Decine di firme virtuali ma certificate. Furlani Out (o Fuera, facendo il verso al celebre video di Milei e dei tagli prospettati ai rami secchi della burocrazia argentina). I tifosi del Milan hanno scelto il loro bersaglio: Giorgio Furlani. L’uomo dei conti e plenipotenziario di Gerry Cardinale, quello che c’era anche con Elliott e che, a meno di ribaltoni, ci sarà anche domani perché rappresenta la cinghia di trasmissione tra il fondo RedBird e il club di via Aldo Rossi. La petizione per cacciare Furlani, colpevole di essere il male del Milan, è diventata virale e non si accettano scommesse sul fatto che le adesioni siano destinate a moltiplicarsi, soprattutto ora che ha trovato spazio anche sui giornali o nelle dirette tv e radio.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La rivolta dei tifosi del Milan contro Furlani: petizione per mandarlo via (un anno fa fallita con Cardinale)

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