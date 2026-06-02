Milan corsa a tre per la panchina | nuova idea anche per il ds

Il Milan sta ancora cercando un nuovo allenatore, a una settimana dalla rivoluzione societaria. La squadra è ferma, senza conferme ufficiali, mentre si fa strada una nuova idea anche per il ruolo di direttore sportivo. La situazione resta in evoluzione, con diverse opzioni sul tavolo e nessuna decisione definitiva ancora annunciata. La squadra si prepara ad affrontare le prossime sfide senza un nome certo per la panchina.

Una settimana dopo la rivoluzione societaria, il Milan risulta ancora bloccato nella faticosa ricerca della nuova guida tecnica e non solo. Anzi, all’interno del club sembrerebbe essersi anche creata una netta frattura tra la visione di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il proprietario del club Gerry Cardinale avrebbe identificato nella figura di Ralf Rangnick il profilo ideale per dirigere l’intera area tecnica. Il 67enne tecnico tedesco ha guidato ieri l’Austria nella vittoria per 1-0 contro la Tunisia e starebbe continuando a prendere tempo per valutare l’offerta rossonera. Da un lato la federazione austriaca avrebbe proposto a Rangnick il prolungamento, dall’altro l’offerta del Diavolo con l’ipotesi di avere totale autonomia a Milano che starebbe tentando Rangnick. 🔗 Leggi su Sportface.it

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