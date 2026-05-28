Dopo il licenziamento di Max Allegri e dei vertici sportivi, il Milan sta valutando il nome di Matthias Jaissle come possibile nuovo allenatore. La proprietà ha ufficializzato il cambio ai vertici, ma ancora non sono stati annunciati i nomi per la panchina. La scelta del tecnico è una delle priorità, senza ulteriori comunicazioni ufficiali da parte del club. La decisione sulla nuova guida tecnica non è stata ancora comunicata pubblicamente.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad AC Milan. I marchi Ac Milan sono di esclusiva proprietà di AC Milan. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 A quattro giorni dalla rivoluzione societaria operata da RedBird, spunta la candidatura del giovane tecnico tedesco dell'Al-Ahli, già legato a Ralf Rangnick e profilo ideale per il nuovo corso del club. A quattro giorni di distanza dal comunicato ufficiale con cui la proprietà RedBird ha azzerato i vertici sportivi del club licenziando Max Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada, la panchina del Milan attende ancora di conoscere il nome del suo prossimo inquilino. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - La ricostruzione del Milan riparte da una nuova idea: Matthias Jaissle balza in pole position per la panchina rossonera

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