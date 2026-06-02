Il Milan sta trattando con l'entourage di Moussa Diaby, attaccante dell'Al-Ittihad, per portarlo in rosa. La società rossonera si scontra con l’Inter, che ha anch’essa manifestato interesse per il giocatore. Le conversazioni sono in corso, ma non sono stati resi noti dettagli specifici sui termini delle trattative. La scelta del nuovo esterno d’attacco segue la decisione di sostituire l’attuale giocatore infortunato.

Derby di calciomercato per Moussa Diaby: il Milan sfida l'Inter per il dopo Rafael Leão. I rossoneri irrompono sull'esterno francese dell'Al-Ittihad. I nerazzurri lo avevano già cercato a gennaio, ma lo scenario estivo può cambiare le gerarchie. Il calciomercato estivo si apre con un clamoroso derby di mercato sull'asse Milano-Gedda. Secondo le informazioni raccolte dal portale francese Mediafoot e rilanciate dalla testata tedesca Fussballdaten, l'esterno offensivo Moussa Diaby sarebbe finito nel mirino delle due principali società milanesi, oltre a registrare un forte monitoraggio da parte del Manchester United. Il... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, clamoroso derby con l’Inter per l’esterno: Cardinale ha scelto il dopo Leão

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