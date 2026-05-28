Ralf Rangnick ha deciso l'allenatore per il nuovo progetto, secondo fonti vicine alla società. La scelta comporta un investimento di circa 10 milioni di euro, cifra che riguarda il compenso e le spese correlate. La decisione è stata presa dopo un processo di valutazione tra le varie opzioni disponibili. La società ha comunicato ufficialmente la scelta senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti.

Finalmente Gerry Cardinale può esultare, l'obiettivo stagionale è stato raggiunto. Una clamorosa notizia delle ultime ore potrebbe cambiare le sorti della stagione del Milan. Nel frattempo, Ralf Rangnick ha indicato a Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale la propria scelta per la panchina. Non si tratta di un allenatore blasonato, ma di un profilo che orbita da molti anni attorno al mondo RedBull e che si sta distinguendo per i risultati ottenuti negli ultimi anni. Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Pianeta Milan (che puoi trovare qui sotto), il nostro Stefano Bressi fa il punto sui temi più caldi del giorno in casa Milan, rivelando anche alcuni retroscena inediti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - È fatta, Cardinale può esultare: Milan, Rangnick ha scelto l’allenatore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

È FATTA, CARDINALE PUÒ ESULTARE MILAN, RANGNICK HA SCELTO LALLENATORE

Notizie e thread social correlati

Nuovo allenatore Milan, clamoroso ritorno di fiamma: Cardinale e Ibra a Vienna per RangnickIl Milan sta considerando il ritorno di Ralf Rangnick come nuovo allenatore, oltre ad averlo inserito tra i candidati.

Milan, Iraola riflette. Il Piano B di Cardinale con Rangnick e un allenatore a sorpresa | PM NewsSe l’accordo con Andoni Iraola fallisce, il club attiverà un piano B con Ralf Rangnick come direttore tecnico e Oliver Glasner come allenatore.

Temi più discussi: Milan, l'anno zero di Cardinale: ecco perché ha cacciato Allegri e Furlani. E che allenatore vuole; AFRICA/BURUNDI - Il Cardinale Tagle in Burundi: un'omelia sulla comunione e la preghiera per i 75 anni del seminario San Pietro Claver; La festa di Santa Rita e il cardinale Pellegrino; Al via l’Assemblea della Cei. Il cardinale Zuppi: La forza vera non sta nelle armi ma nel servire la vita.

L'unica certezza di [ Bianchin] Cardinale: niente più 'corto muso', il Milan giocherà offensivamente. Il numero uno di RedBird ha deciso: con Ibrahimovic, cercherà un allenatore offensivo. Niente più 3-5-2 – è molto probabile che vedremo i Rossoneri tornare al l reddit

Maldini replica a Cardinale: Io one man show? Si risponde da solo...L'ex capitano rossonero nella sede di Sky si è limitato a poche parole in risposta alle indiscrezioni secondo le quali il proprietario del Diavolo lo considera non in grado di fare squadra. E ha lasci ... gazzetta.it

Milan, è rivoluzione. Cardinale fa tabula rasa: via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Il comunicato ufficialeMilan, rivoluzione dopo il flop Champions. Cardinale prepara l’addio di Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Ibra sarà centrale ... affaritaliani.it