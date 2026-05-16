Luka Modric è tornato ad allenarsi con il gruppo e potrebbe essere disponibile per la prossima partita. Per il match tra Genoa e Milan, l’allenatore ha deciso di puntare sull’attacco, scegliendo la formazione che potrebbe scendere in campo. Le ultime notizie riguardano le probabili scelte dei giocatori e le variazioni rispetto alle ultime uscite. Stefano Bressi ha analizzato le possibili scelte dei due allenatori e le strategie che potrebbero essere adottate in campo.

Il Milan si prepara ad affrontare il Genoa e lo fa con un recupero importante: Luka Modric è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà pienamente a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida del 'Marassi'. Un gesto da campione vero, che ha bruciato le tappe per rientrare il prima possibile e dare una mano ai propri compagni in vista delle ultime due partite della stagione. Qualcuno se la sarebbe presa comoda con un Mondiale alle porte, ma non il fuoriclasse croato, che anche a 40 anni sembra avere lo stesso entusiasmo di sempre. Le parole di Allegri in conferenza stampa hanno offerto diversi spunti interessanti, che ci permettono di avere un'idea di quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan contro il Genoa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Modric, gesto clamoroso. Genoa-Milan, Allegri ha scelto l’attacco: la probabile formazione

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MODRIC, GESTO CLAMOROSO! GENOA-MILAN, ALLEGRI HA SCELTO LATTACCO: LA PROBABILE FORMAZIONE

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