Milan chi vendi e chi tieni? Il popolo rossonero ha parlato Ecco i risultati del sondaggio di PianetaMilan

Un sondaggio condotto da PianetaMilan ha chiesto ai tifosi del Milan chi vorrebbero mantenere e chi invece dovrebbe lasciare la squadra. I risultati mostrano le preferenze dei sostenitori riguardo ai giocatori attualmente in rosa, con alcune scelte che hanno ricevuto più consensi rispetto ad altre. La maggior parte dei votanti ha espresso decisioni nette su chi dovrebbe rimanere e chi invece dovrebbe essere ceduto. I dati raccolti riflettono le opinioni dei tifosi sulla rosa attuale del club.

La stagione del Milan non è terminata come ci saremmo aspettati fino a poche mesi fa, ma bisogna prenderne atto e tirare le somme. Lo ha fatto Gerry Cardinale, che ha licenziato in massa Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Lo ha fatto anche Leao, che ha annunciato la sua intenzione di lasciare il Milan in estate. E lo abbiamo fatto anche noi, che abbiamo condotto un sondaggio rivolto direttamente ai lettori di PianetaMilan.it. Vi abbiamo messo di fronte ad una scelta: chi tenere in rosa e chi finanziare per fare cassa. Avete votato in più di 300 ed è ora di analizzare i risultati. Avete tenuto solo 13 giocatori, mettendone 8 sul mercato. Il giocatore con la più alta percentuale di permanenza è stato Bartesaghi (94%), seguito da Pavlovic (93%), Saelemaekers (87%), Pulisic (86%), Gabbia (84%), Athekame (83%), Jashari (80%) e Rabiot (80%). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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