Chi sarà il prossimo sindaco di Terni? ecco i risultati del sondaggio | conferme e sorprese

Un sondaggio online ha chiesto agli abitanti di Terni chi potrebbe essere il prossimo sindaco. La piattaforma Ferendum ha raccolto le risposte di cittadini che hanno espresso preferenze tra diversi candidati. I risultati mostrano alcune conferme, ma anche alcune sorprese rispetto alle attese. La consultazione ha coinvolto un numero variabile di partecipanti, senza indicare dati precisi sulle percentuali di voto.

“Chi sarà il prossimo sindaco di Terni?” era il quesito sottoposto alla consultazione popolare da parte di TerniSondaggi attraverso la piattaforma online Ferendum. Quattro liste, dentro ognuna delle quali erano indicati diversi candidati: dall’attuale sindaco Stefano Bandecchi – proposto in. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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