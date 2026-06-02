Milan altro scivolone per Cardinale | anche il ‘The Telegraph’ si oppone a RedBird Ecco cosa è successo

Notizia in breve

Il fondo RedBird, proprietario del Milan, ha ritirato l'offerta per il quotidiano The Telegraph. La decisione è stata presa dopo che anche il giornale si è opposto all'acquisizione. La trattativa era in corso da settimane, ma ora si è interrotta senza accordo. Nessuna comunicazione ufficiale sulle motivazioni, solo l'annuncio del ritiro dell'offerta. La decisione giunge dopo che anche altri soggetti avevano manifestato opposizione all'acquisto.