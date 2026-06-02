Milan altro scivolone per Cardinale | anche il ‘The Telegraph’ si oppone a RedBird Ecco cosa è successo

Da pianetamilan.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il fondo RedBird, proprietario del Milan, ha ritirato l'offerta per il quotidiano The Telegraph. La decisione è stata presa dopo che anche il giornale si è opposto all'acquisizione. La trattativa era in corso da settimane, ma ora si è interrotta senza accordo. Nessuna comunicazione ufficiale sulle motivazioni, solo l'annuncio del ritiro dell'offerta. La decisione giunge dopo che anche altri soggetti avevano manifestato opposizione all'acquisto.

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Come riportato dal 'Corriere della Sera', RedBird, il fondo statunitense proprietario del Milan, ha ritirato ufficialmente l'offerta da 570 milioni di euro per l'acquisto del 'The Telegraph'. Dopo mesi di trattative, il gruppo guidato da Gerry Cardinale ha dovuto abbandonare i piani di investimento per il quotidiano conservatore britannico, che l'imprenditore mirava a digitalizzare per trasformarlo nel "New York Times di centro-destra". A decretare il fallimento dell'operazione sono state le forti resistenze della redazione e una serie di passaggi burocratici. Il percorso per l'acquisizione del quotidiano è stato complicato fin dall'inizio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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