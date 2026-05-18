RedBird valuta la cessione di una quota del Milan | ecco chi potrebbe entrare al fianco di Cardinale

Secondo quanto riportato da un quotidiano economico, il fondo statunitense RedBird starebbe considerando la possibilità di vendere una quota di minoranza del Milan. Gerry Cardinale, managing partner di RedBird, è proprietario del club dal 2022 e potrebbe coinvolgere nuovi investitori al suo fianco. La notizia ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, anche se al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali sulla trattativa o sui soggetti interessati.

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Cardinale mise il 50% della cifra in contanti. Il resto venne coperto mediante un vendor loan (il prestito del venditore all'acquirente) con scadenza agosto 2025, stipulato con Elliott e successivamente rinegoziato, prolungandone la scadenza di tre anni (2028) tramite il versamento di una tranche. Nel gennaio 2026 Cardinale ha liquidato definitivamente Paul Singer (fondatore di Elliott), estinguendo totalmente il vendor loan in essere grazie al rifinanziamento ottenuto da Comvest. Questo passaggio strategico ha permesso a Cardinale di sentire le "mani più libere" all'interno del club rossonero, portandolo a prendersi sempre di più la scena negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - RedBird valuta la cessione di una quota del Milan: ecco chi potrebbe entrare al fianco di Cardinale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BOOOM !! MIKE MAIGNAN RESTA AL MILAN ! I SEGNALI SONO CHIARI.. Sullo stesso argomento Direttore sportivo Milan, Di Marzio: “RedBird valuta Behzani”. Ecco perché e chi èSecondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, RedBird potrebbe valutare per la direzione sportiva del Milan il nome di Viktor Behzani,... Direttore sportivo Milan, Di Marzio: “RedBird valuta Bezhani”. Ecco perché e chi èSi prospetta un'estate di possibili cambi in casa Milan: occhio alla rivoluzione. Milan, inchiesta sulla cessione verso l'archiviazione: il 5% a Elliott non riguarda azioni. Il puntoL’inchiesta sulla cessione del Milan a RedBird, aperta dopo l’esposto degli ex soci di minoranza di Blue Skye, si avvia alla conclusione. È di oggi la notizia della richiesta di archiviazione da parte ... tuttomercatoweb.com MiIan, Elliott detiene ancora il 5% della società: chiesta l’archiviazione dell'inchiesta sulla cessione a RedbirdMilano, 6 marzo 2026 – La lunga inchiesta legata alle cessione della proprietà del Milan regala ancora sorprese. La Procura di Milano ha chiesto infatti l'archiviazione, poiché in un atto si apprende ... ilgiorno.it