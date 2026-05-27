LIVE Napoli-Italiano decisiva la riunione col Bologna Allegri in stand-by Milan Iraola in pole ma oggi Ibra incotra Rangnick | ultime news sul mercato allenatori in Serie A

La riunione tra Napoli e Bologna è decisiva per il futuro di Italiano. Allegri rimane in stand-by, mentre Iraola è in pole per il Milan. Oggi, Ibrahimovic incontrerà Rangnick per discutere del mercato degli allenatori. Le trattative in corso riguardano anche altri tecnici di Serie A, con possibili cambi di panchina dopo l’ultima giornata del campionato 2025-2026. Nessuna decisione ufficiale, ma le prossime ore potrebbero portare novità importanti.

Le ultime notizie di calciomercato sugli allenatori della Serie A in diretta: gli scenari su Italiano, Allegri, Conte, Spalletti, Iraola, Sarri, Gattuso e Grosso dopo l'ultima giornata del campionato 2025-2026, tutti i tecnici che possono cambiare panchina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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