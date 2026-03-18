Napoli agguato a Secondigliano | due ragazzi di 20 anni feriti da colpi di pistola non sono in pericolo di vita

Nella notte a Secondigliano, due giovani di 20 anni sono stati feriti da colpi di pistola. Entrambi sono stati portati in ospedale e non si trovano in pericolo di vita. La polizia di Stato ha eseguito un'operazione che ha portato all'arresto di undici persone, decimando un gruppo criminale attivo nella zona. La dinamica dell'agguato resta ancora da chiarire.

Notte di sangue nel cuore della periferia nord di Napoli. Non sono trascorse neppure ventiquattro ore dal blitz con cui la polizia di Stato ha decapitato, eseguendo undici arresti, la piazza del rione Berlingieri, e nella zona le pistole della camorra sono tornate a far fuoco. Teatro del raid il quartiere Miano, dove intorno all’una due giovani sono stati feriti da una raffica di colpi di pistola. Trasportati d’urgenza al pronto soccorso del Cto, sono adesso ricoverati in gravi condizioni, ma per fortuna non in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, agguato a Secondigliano: due ragazzi di 20 anni feriti da colpi di pistola, non sono in pericolo di vita Articoli correlati Agguato a colpi di pistola nella notte a Secondigliano: due feriti portati in ospedaleDue giovani sono stati colpiti da proiettili, questa notte, nel quartiere alla periferia Nord di Napoli. Ponticelli, due minori feriti a colpi di pistola nella notte: agguato dopo lite tra giovaniDue minori feriti a colpi di pistola a Ponticelli e ricoverati all’Ospedale del Mare. Aggiornamenti e notizie su Napoli agguato a Secondigliano due... Temi più discussi: Napoli Nord, la camorra torna a uccidere. Ad Arzano tensione tra nuove leve dei clan, a Marano regolamento di conti; Droga, smantellata la storica piazza di 111 al rione Berlingieri: 11 arresti; Nel Rione Berlingieri gli spacciatori spiavano e pedinavano i poliziotti, 11 arresti a Secondigliano; NAPOLI Inaugurata a Secondigliano la clinica oculistica gratuita della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia. Agguato a colpi di pistola nella notte a Secondigliano: due feriti portati in ospedaleSangue nella notte appena trascorsa a Secondigliano, quartiere della periferia settentrionale di Napoli: due giovani sono stati feriti in un agguato a colpi di pistola. Da quanto si apprende, i due so ... fanpage.it Agguato a Secondigliano: due giovani feriti in via MianellaNapoli – Ancora sangue sulle strade di Secondigliano. Nella notte due giovani sono rimasti feriti da colpi d’arma da fuoco in via Mianella, una traversa ... cronachedellacampania.it "Se c'è una città al mondo in cui l'Intelligenza vive nelle strade, quella è Napoli": le parole dello scienziato di fama mondiale, sociologo e direttore scientifico dell'Osservatorio Tuttimedia - facebook.com facebook #Napoli, per #Conte sogni di mercato in Premier League: nel mirino anche #Calafiori e #Tonali x.com