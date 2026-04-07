Un clic su una riunione e il tuo computer finisce nelle mani degli hacker | Microsoft lancia l’allarme per la nuova truffa che non lascia traccia

Una nuova truffa informatica ha attirato l’attenzione di Microsoft, che ha emesso un avviso pubblico. La truffa si presenta attraverso email apparentemente innocue, con inviti a riunioni o notifiche di aggiornamenti urgenti di applicazioni come Teams o Adobe. Basta cliccare su un link contenuto nella mail per permettere agli hacker di ottenere accesso al computer della vittima. La modalità di attacco non lascia tracce evidenti e sfrutta l’inganno delle comunicazioni ufficiali.

Si apre una mail, sembra tutto normale: un invito a una riunione o l’avviso di un aggiornamento urgente di Teams o Adobe. La grafica è familiare, il certificato digitale sembra autentico. Eppure, dietro quell’apparenza si nasconde un malware sofisticato, pronto a impossessarsi del computer senza lasciare traccia. È questa la nuova truffa di phishing che sta colpendo i PC aziendali a partire da febbraio 2026, come segnalato dagli esperti di Microsoft. Il trucco è semplice e al tempo stesso geniale: sfruttare strumenti comuni in ufficio, come Teams, Zoom o Acrobat Reader, e far abbassare la guardia agli utenti. Quando la vittima clicca sul link o apre un allegato, viene reindirizzata a una pagina web fasulla che imita i siti ufficiali dei software. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un clic su una riunione e il tuo computer finisce nelle mani degli hacker: Microsoft lancia l’allarme per la nuova truffa che non lascia traccia Attenzione alla nuova truffa della falsa riunione di lavoro, Microsoft lancia l’allarme: “Non cliccate sui link di Teams, Zoom o Meet, servono per prendere il controllo del vostro dispositivo”“Siamo lieti di informarla che la sua azienda è stata selezionata per presentare una proposta e un preventivo per una prossima opportunità di... Accetti l’invito alla riunione e un virus s’impossessa del PC: come funziona la nuova truffa su MicrosoftUna nuova truffa di phishing usa falsi aggiornamenti di Teams e Adobe per introdurre un malware nei PC aziendali. Temi più discussi: Il Patch Tuesday di marzo 2026 risolve due vulnerabilità zero-day; Intelligence dei dati con Agent Bricks + Microsoft Agent 365; Windows 11: arriva il nuovo Ripristino temporizzato che salva PC, app e file in pochi clic; Windows 11, taskbar rivoluzionata: cosa mostra il primo video. Microsoft porta una comoda novità su Windows 11: lo speed test diventa a portata di clicCorsair Vanguard Air 99 Wireless: non si era mai vista una tastiera gaming così professionale Nelle ultime settimane abbiamo provato la Corsair Vanguard Air 99 Wireless, una tastiera tecnicamente da ... hwupgrade.it Come chattare con l’AI del nuovo Bing in Microsoft Edge su pc e MacNon c’è un unico modo per conversare con Bing AI Chat, il chatbot basato su intelligenza artificiale del nuovo Microsoft Bing, con il browser Microsoft Edge. Una volta aperto Edge, un modo è quello ... 01net.it Microsoft Copilot è inaffidabile La verità sta nei termini d'uso x.com Competenze digitali per l’Office Automation: Microsoft Office – da Intermedio ad Avanzato, Corso Gratuito, Programma GOL Lazio, Percorso 2, edizione del 16 aprile 2026 APRI il link per tutte le INFO e CANDIDATI: https://buff.ly/kHnfV5P Stai cercando q - facebook.com facebook