Google rivoluziona Windows | arriva l’AI che gestisce file e schermo

Google ha presentato oggi una nuova applicazione desktop per Windows, che integra funzionalità di intelligenza artificiale per la gestione di file e dello schermo. L’obiettivo è migliorare l’esperienza utente nel contesto di utilizzo quotidiano del computer, offrendo strumenti più avanzati e integrati. La novità si inserisce nel tentativo dell'azienda di portare le tecnologie AI direttamente sui dispositivi personali, modificando le modalità di interazione con il sistema operativo.

Google ha introdotto oggi una nuova applicazione desktop per il sistema operativo Windows, trasformando radicalmente il modo in cui la ricerca e l’intelligenza artificiale interagiscono con l’ambiente di lavoro locale. Il software, disponibile fin da subito a livello globale, non funge da semplice ponte verso il browser, ma si configura come un vero e proprio launcher ibrido capace di dialogare con file, applicazioni e servizi cloud direttamente dal desktop. Un comando rapido per gestire file locali e web. L’interazione con lo strumento avviene tramite una combinazione di tasti specifica: premendo Alt + Spazio, l’utente attiva un riquadro di ricerca che rompe i confini del tradizionale navigatore web.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Google rivoluziona Windows: arriva l’AI che gestisce file e schermo 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Google sfida Microsoft: arriva l’AI che comanda Windows con un tastoGoogle ha rilasciato un aggiornamento decisivo per la propria applicazione dedicata a Windows, introducendo l’AI Mode. Google I/O 2026: L’AI di Gemini rivoluziona Android e il futuro tecnologico di Google, tra cloud e produttività.Google I/O 2026: L’Intelligenza Artificiale Ridefinisce il Futuro Tecnologico Mountain View, California, sarà il palcoscenico della prossima...