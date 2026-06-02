Che a sinistra abbiano da sempre qualche “problemino” - se così vogliamo chiamarlo - con la legittimazione dell’avversario è cosa nota. La prova provata è il continuo ricorso alla retorica sul fascismo per attaccare chi fascista non è, da Giorgia Meloni in giù. Non stupisce quindi che la rivista rossa Micromega, nel presentare la sua rubrica “Glossario dell’estremismo di destra”, parli di «normalizzazione dei partiti di estrema destra»: un concetto pregno di quella presunzione di superiorità che a sinistra si sentono di avere per concessione divina. Gli ideatori di questo nuovo format l’hanno definito come la «cassetta degli attrezzi per poter smascherare le idee e i discorsi estremisti». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Micromega, spunta l'esilarante "glossario dell’estremismo di destra": le parole che terrorizzano i compagni

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