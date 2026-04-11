Montecarlo spunta uno sconosciuto durante l’intervista di Sinner | imita i selfie ed è esilarante

Durante un’intervista a Montecarlo, un uomo sconosciuto ha attirato l’attenzione dei presenti imitandone i selfie e facendo un balletto divertente. La scena è stata ripresa da una creator su Instagram, che ha condiviso il video rendendolo rapidamente virale. Al momento non sono disponibili dettagli sull’identità dell’uomo o sul motivo del suo comportamento, ma il suo gesto ha suscitato numerose reazioni online.

Chissà che un giorno non possiamo sapere il suo nome e ringraziarlo per il suo “iconico” balletto, catturato da una content creator su Instagram e subito diventato virale. Il contesto è il torneo di Montecarlo, importante competizione di tennis che in questi giorni sta riservando al nostro Jannik Sinner che oggi, alle 13.30, affronterà in semifinale Zverev con la segreta speranza (non poi tanto segreta) di scalzare Carlos Alcaraz dal trono dell’ATP. A margine di un’intervista avvenuta al termine della vittoria ai sedicesimi di finale contro il francese Humbert è spuntato lui: un uomo dalla capigliatura svolazzante con occhiali da sole. Comodamente seduto in tribuna, ad attendere che il match successivo iniziasse, l’uomo ha cominciato a “spararsi le pose” come una vera diva sul red carpet. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Montecarlo, spunta uno sconosciuto durante l’intervista di Sinner: imita i selfie ed è esilarante Leggi anche: Sul Garda spunta Vasco Rossi. Ed è caccia al selfie Atp Montecarlo, Sinner in semifinale e torna numero unoJannik Sinner accede alle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo, il primo stagionale sulla terra rossa.