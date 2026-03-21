caccia ai baby scippatori seriali che terrorizzano le donne

A Pesaro sono in corso indagini su un gruppo di baby scippatori che colpiscono soprattutto donne che si spostano a piedi o in bicicletta. La polizia sta cercando di identificare i giovani coinvolti, dopo aver ricevuto diverse denunce di furti con destrezza nella zona centrale della città. Le autorità stanno monitorando gli spostamenti dei sospettati e rafforzando i controlli nelle aree più frequentate.

Pesaro, 21 marzo 2026 – S tanno diventando il terrore delle donne, che vanno a piedi o in bicicletta. Sono due giovani, forse minorenni, in sella a uno scooter nero, sicuramente scuro, forse un Booster Yamaha, che nell’arco di tre giorni, tra il 17 e il 19 marzo scorsi, hanno fatto 4 scippi, e vista la facilità con cui li fanno potrebbero farne altri. Non si conosce la targa dello scooter, e non si hanno altri elementi su di loro. Ma dopo 4 scippi fatti a raffica, le forze dell’ordine già lanciano un appello: chi vedesse – dicono carabinieri e polizia – due ragazzi travisati con casco integrale, su uno scooter scuro o nero, scorrazzare per la città, chiami le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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