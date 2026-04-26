Bagnaia svela il motivo del ritiro nel GP Spagna di MotoGP | Non riuscivo più a fermare la mia Ducati

Durante il Gran Premio di Spagna della MotoGP, il pilota ha annunciato il ritiro a causa di un problema tecnico all’anteriore della sua moto. La causa non è stata una foratura, ma un malfunzionamento che si è aggravato nel corso della corsa, rendendo impossibile mantenere il controllo. La situazione ha portato alla decisione di abbandonare la gara, spiegando di non riuscire più a fermare la moto.

Pecco Bagnaia ha spiegato il motivo del ritiro nel GP di Spagna della MotoGP 2026 a Jerez: non una semplice foratura, ma un problema tecnico all'anteriore della sua Ducati peggiorato giro dopo giro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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