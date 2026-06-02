Michele Cucuzza ieri il matrimonio della figlia | chi è Matilde analista finanziaria che appare anche in tv

Ieri, il giornalista ha partecipato al matrimonio della figlia, Matilde, analista finanziaria che compare anche in televisione. La cerimonia si è svolta con un’atmosfera di festa, alla presenza di familiari e amici. Matilde, 30 anni, ha indossato un abito bianco classico, mentre il padre ha accompagnato la sposa all’altare. La celebrazione si è conclusa con un ricevimento in un locale della zona.

Un fine settimana all’insegna delle grandi emozioni per Michele Cucuzza. Il noto giornalista e conduttore televisivo ha accompagnato all’altare la sua seconda figlia, Matilde, in una cerimonia che ha unito affetto familiare e grande eleganza. Lo scatto della giornata, condiviso dallo stesso. 🔗 Leggi su Today.it

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Michele Cucuzza: il retroscena sul matrimonio!

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