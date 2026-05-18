Ascolti tv ieri domenica 17 maggio chi ha vinto tra Amici Che tempo che fa Report e Fuori dal Coro

Domenica 17 maggio 2026, i programmi televisivi sono stati protagonisti di una sfida tra diverse emittenti. Tra le trasmissioni più seguite ci sono state Amici, Che tempo che fa, Report e Fuori dal Coro, con ascolti che sono stati monitorati dall'Auditel in prima serata. La serata televisiva ha visto anche la messa in onda di Lapponia I love Iù, un programma che ha attirato l’attenzione degli spettatori e che è stato tra i protagonisti dei dati di ascolto della giornata.

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