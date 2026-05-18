Ascolti tv ieri domenica 17 maggio chi ha vinto tra Amici Che tempo che fa Report e Fuori dal Coro

Da virgilio.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026, i programmi televisivi sono stati protagonisti di una sfida tra diverse emittenti. Tra le trasmissioni più seguite ci sono state Amici, Che tempo che fa, Report e Fuori dal Coro, con ascolti che sono stati monitorati dall'Auditel in prima serata. La serata televisiva ha visto anche la messa in onda di Lapponia I love Iù, un programma che ha attirato l’attenzione degli spettatori e che è stato tra i protagonisti dei dati di ascolto della giornata.

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La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 17 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino supera La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Lapponia I love Iù (Rai 1) a chiudere dietro ad Amici (Canale 5) ma davanti a Che tempo che fa (Nove). Ai piedi del podio Report (Rai 3), Geostorm (Italia 1), Fuori dal Coro (Rete 4), The Rookie (Rai 2), Hantavirus (La7) e The Tunnel (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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