Ascolti tv ieri sera 15 marzo 2026 | lo scontro tra Imma Tataranni 5 Chi Vuol Essere Milionario e Che Tempo Che Fa

I dati Auditel di ieri sera, domenica 15 marzo 2026, mostrano che la fiction di Rai1 con Imma Tataranni 5 ha registrato i migliori ascolti, superando Chi Vuol Essere Milionario di Canale5 e Che Tempo Che Fa su Rai1. La serata ha visto una sfida tra diversi generi televisivi, con il programma di Rai1 in testa e i due altri programmi che hanno seguito a distanza.

Scopriamo gli ascolti tv di ieri sera, domenica 15 marzo 2026, con la sfida tra fiction, quiz, talk show e programmi di approfondimento. In cima alla classifica dei programmi più seguiti in prima serata troviamo la nuova puntata della fiction di Rai1, che ha conquistato il pubblico superando nettamente la concorrenza. Dietro, il quiz di Canale5 e il talk del Nove hanno animato la gara degli ascolti, mentre sugli altri canali si sono alternati informazione, intrattenimento e cinema. Ascolti tv ieri sera: i programmi Questi i principali programmi andati in onda nella prima serata di ieri, 15 marzo 2026: Rai1: Imma Tataranni – Sostituto... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Il set di Imma Tataranni mi ha dato proprio tanto: leggerezza e amicizia. Barbara Ronchi, insieme a Francesco Amato, hanno raccontato la quinta stagione della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, a Hollywood Party, in podcast su RaiPlay Sound bit.l x.com