Un quadrato, protagonista del romanzo Flatlandia, ha incontrato Michela Murgia durante un evento. La scrittrice ha discusso con il personaggio, che rappresenta un mondo bidimensionale. La scena si è svolta davanti a un pubblico di spettatori. Nessun altro dettaglio sul dialogo o sull’evento è stato comunicato.

Flatlandia è il romanzo dell'incredulità e tra i suoi protagonisti ha un quadrato, che assomiglia a Michela Murgia e ci dà l'occasione per parlare ancora un po' di lei e ricordarla Un romanzo su figli e genitori che finiscono per scegliersi, più che trovarsi per caso, tra storie di samurai e corse sulla metropolitana londinese Torna in libreria un romanzo del 1986, che racconta di un omicidio di cui sappiamo già tutto, e di come l'analfabetismo, per alcuni, possa diventare un movente più che sufficiente Bellezza e amore, maternità e morte si intrecciano nell'ultimo romanzo di Elsa Morante, che dà peso e confini definiti ai sentimenti e crea coppie che perfezionano il mondo immaginato dall'autrice 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Michela Murgia a Flatlandia

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