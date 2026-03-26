L’eredità digitale di Michela Murgia | ecco come salvare la sua memoria in barba ai trucchi sempre più confusionari degli algoritmi

Da vanityfair.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Su Zephorum sono stati raccolti post, video e pensieri di Michela Murgia, creando un archivio dedicato alla sua memoria digitale. Il progetto mira a preservare la sua voce e a riflettere sul valore delle tracce lasciate online. La piattaforma si propone di contrastare le difficoltà derivanti dagli algoritmi e dalla complessità crescente nella gestione dei contenuti digitali.

Su Zephorum vengono raccolti post, video e pensieri di Michela Murgia. Un progetto nato per proteggere la sua voce e interrogarci sul senso dell'eredità online. Un archivio vivo e indipendente dagli algoritmi, che restituisce la voce della scrittrice alla sua comunità di lettrici e lettori: un gesto politico e affettivo che trasforma la memoria digitale in uno spazio di relazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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