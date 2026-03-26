L’eredità digitale di Michela Murgia | ecco come salvare la sua memoria in barba ai trucchi sempre più confusionari degli algoritmi

Su Zephorum sono stati raccolti post, video e pensieri di Michela Murgia, creando un archivio dedicato alla sua memoria digitale. Il progetto mira a preservare la sua voce e a riflettere sul valore delle tracce lasciate online. La piattaforma si propone di contrastare le difficoltà derivanti dagli algoritmi e dalla complessità crescente nella gestione dei contenuti digitali.

Su Zephorum vengono raccolti post, video e pensieri di Michela Murgia. Un progetto nato per proteggere la sua voce e interrogarci sul senso dell'eredità online. Un archivio vivo e indipendente dagli algoritmi, che restituisce la voce della scrittrice alla sua comunità di lettrici e lettori: un gesto politico e affettivo che trasforma la memoria digitale in uno spazio di relazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - L’eredità digitale di Michela Murgia: ecco come salvare la sua memoria, «in barba ai trucchi sempre più confusionari degli algoritmi» Articoli correlati Michela Ponzani a Palazzo Ducale con la lectio “Salvare la memoria. Trauma e oblio della Shoah”Il calendario degli appuntamenti 2026 del Festival della Comunicazione si apre, come da tradizione, con un evento speciale in occasione del Giorno... Leggi anche: Accabadora, a teatro l'adattamento del romanzo di Michela Murgia Tutti gli aggiornamenti su Michela Murgia Temi più discussi: L'eredità digitale di Michela Murgia raccolta in Zephorum, pagina unica e indipendente; L’eredità digitale di Michela Murgia diventa archivio indipendente; Michela Murgia, online il mausoleo digitale dei suoi post sui social; Eredità digitale, così la memoria di Michela Murgia vivrà per sempre su Internet. L'eredità digitale di Michela Murgia raccolta in ZephorumÈ stata raccolta in Zephorum, pagina unica e indipendente, aperta a tutte e tutti, l'eredità digitale dei profili social di Michela Murgia. Lo annuncia Alessandro Giammei, curatore dell'opera della sc ... ansa.it Online l’archivio digitale dei post social di Michela MurgiaOnline il 'mausoleo digitale' di Michela Murgia: un archivio innovativo tutela i suoi post social da Instagram a YouTube ... it.blastingnews.com "Le donne italiane ricominceranno a dare la vita quando, per farla venire al mondo e crescerla, non sarà più necessario amputare la propria" Michela Murgia - facebook.com facebook “Lezioni sull’odio” è un bel libro della super stella Michela Murgia (1) x.com