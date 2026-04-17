Murgia stellata | il cielo dell' Alta Murgia in mostra a Corato

Dal 17 aprile al 17 maggio, il Museo della Città e del Territorio di Corato ospita “Murgia Stellata”, una mostra di fotografia astronomica curata dall’Osservatorio Astronomico Andromeda APS. L’esposizione presenta immagini del cielo dell’Alta Murgia, con scatti che mettono in evidenza le caratteristiche e la bellezza del firmamento in quella zona. La mostra si rivolge a un pubblico interessato all’astronomia e alla fotografia.

“Murgia Stellata”: il cielo dell’Alta Murgia in mostra a Corato Dal 17 aprile al 17 maggio il Museo della Città e del Territorio di Corato ospita “Murgia Stellata”, mostra di fotografia astronomica a cura di Osservatorio Astronomico Andromeda APS, dedicata alla bellezza e al valore del cielo.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Omicidio Manuela Murgia, sui vestiti non c’è Dna dell’ex fidanzato: cosa è emerso dall’incidente probatorioOggi l'attesa udienza di incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Manuela Murgia, la 16enne trovata morta nel 1995 nel canyon... Natuzzi, crisi in Murgia: sindacati in rivolta contro il pianoIl tavolo di confronto tra la direzione di Natuzzi e le rappresentanze sindacali si è interrotto bruscamente ieri, lasciando aperto uno spiraglio di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Murgia Stellata: il cielo dell’Alta Murgia in una mostra fotografica a Corato; Il futuro si progetta sui banchi di scuola: al via gli Orientation Lab di Ruvo Orienta; Velostazione e Piazza Cannizzaro, il candidato sindaco Pietro Zona invita i coratini a raccontare la loro idea di città; ALMANACCO DI RUVESI.IT VENERDI’ 17 APRILE 2026. 37 ANNI FA BLOB DEBUTTA SU RAI 3. Murgia Stellata: il cielo dell’Alta Murgia in una mostra fotografica a CoratoDal 17 aprile al 17 maggio il Museo della Città e del Territorio di Corato ospita Murgia Stellata, mostra di fotografia astronomica a cura di Osservatorio Astronomico Andromeda APS, dedicata alla be ... coratoviva.it Esplorare l’Alta Murgia seguendo api e pecore: «Così sveliamo la biodiversità»«La Murgia come non l’avete mai vista». Il claim lanciato dalla società Alveare da Favola è attraente «e punta a far sperimentare un turismo sensibile dentro il micro-macrocosmo vitale che pulsa ... lagazzettadelmezzogiorno.it Il ponte di 21 archi a Nelle campagne di Spinazzola, immerso nel silenzio dell’Alta Murgia, esiste un ponte maestoso e quasi irreale: il Ponte dei 21 archi, un antico viadotto ferroviario costruito tra il 1888 e il 1891 per collegare la Puglia con l’entroterra luc facebook