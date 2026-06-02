Il 2 giugno, Festa della Repubblica, un individuo ha dichiarato di essere monarchico per un giorno, affermando di preferire l’imperatore rispetto alla forma di governo repubblicana. Ha aggiunto che domani tornerà a sentirsi suddito della realtà, sottolineando di non dover applaudire le consuete celebrazioni. La dichiarazione è stata resa pubblica attraverso un messaggio scritto, in cui si è definito monarchico solo per questa giornata.

Mi dichiaro monarchico per un giorno, solo il 2 giugno Festa della Repubblica, quando sono tutti più buoni. Non di casa Savoia, sia chiaro, la dinastia che represse nelle stragi il Mezzogiorno, trasformandolo in terreno per le mafie, quella che firmò per i tribunali speciali, le leggi razziali del 1938 e quant’altro. Sono per Federico II di Svevia, l’Imperatore. In un'epoca che assegna il ruolo di visionario a chi pubblica un video di trenta secondi senza sgrammaticature, vorrei lui che seppe unificare Oriente e Occidente, Cristianità e Islam, cultura classica e sapere arabo. Mentre l'Europa alza muri, produce slogan politici da quinta elementare e le persone non riescono a parlare neanche col vicino di casa, otto secoli dopo, Federico II continua a sembrare più moderno di molti leader contemporanei perché era curioso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mi dichiaro Monarchico per un giorno, il 2 giugno festa della Repubblica, domani torno suddito della realtà, ma almeno oggi non devo applaudire le zanzare di rito

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