Il 2 e 3 giugno 1946, dodici milioni e settecentomila italiani votarono per la Repubblica, contro i quasi undici milioni che avrebbero voluto tenere i Savoia sul trono monarchico. Fu una vittoria, non un trionfo. Il Paese, uscito a pezzi da una guerra che aveva seminato macerie e vergogna, scelse di ricominciare. Abbiamo scelto la Repubblica: ma è vera democrazia? Senza re. Con la sovranità restituita al popolo. Domani si celebra l'ottantesimo anniversario di quella scelta. E io, che repubblicano lo sono per convinzione profonda e non per abitudine rituale, mi rifiuto di celebrare con i soliti fiori e le solite fanfare. Preferisco fare i conti con la realtà. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - 2 Giugno, Festa della Repubblica: 80 anni trascorsi da quel giugno 1946, ma questa Italia è degna di quel voto popolare?

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