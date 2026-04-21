Emma Marrone è tornata a far parlare di sé sui social network, questa volta per una risposta diretta a un commento lasciato sotto uno dei suoi ultimi post su Instagram. L’artista ha replicato a un utente che aveva scritto qualcosa di offensivo, scatenando discussioni tra i follower. La situazione ha attirato l’attenzione di molti, portando alla discussione anche di altri utenti e influencer che hanno commentato l’accaduto.

Emma Marrone torna al centro dell’attenzione social dopo un acceso scambio avvenuto sotto uno dei suoi ultimi post su Instagram. La cantante, che negli ultimi giorni aveva condiviso alcune immagini in cui appare visibilmente in forma, si è trovata a rispondere a un commento che ha rapidamente acceso la polemica. Un episodio che mostra quanto anche una semplice foto possa trasformarsi in un terreno di confronto pubblico, spesso oltre i toni del dialogo civile. La reazione dell’artista è stata immediata e diretta, segno di una sensibilità ormai consolidata verso commenti ritenuti fuori luogo. Tutto nasce da una domanda scritta da un’utente sotto uno scatto in bianco e nero: “ Ozempic? ”.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Emma Marrone asfalta un utente su Instagram: ecco la replica al commento che ha fatto il giro del web

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